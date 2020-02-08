Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da esnafa ziyarette bulundu.

Bakan Pekcan, Malatya Valiliği Kriz Merkezindeki toplantının ardından beraberindekilerle merkez Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi Şehit Server Altaş Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Pekcan, depremden etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Pekcan daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliğinde kentteki esnafla basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile diğer yetkili ve ilgililer de katıldı.

Bakan Pekcan ardından beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi.

