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Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı

25.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.

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