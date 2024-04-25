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Ticaret Bakanlığı Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı satışa çıkarttı! Fiyatı herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 15:26
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Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi tamamlanmadığı için gümrükte terk edilen eski ABD’li basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkarttı.

Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale ile satışa çıkarttığı eşyalar arasında "Koleksiyonluk spor malzemeleri" kategorisinde yer alan spor ayakkabılar dikkat çekti.

SATIŞ BEDELİ 5 MİLYON LİRA

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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan’ın imzasını taşıdığı belirtilen 3 çift spor ayakkabı, 15 Nisan’da ihaleye çıkartıldı. Ticaret Bakanlığı’nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü’ne (TİM) ait 2 Numaralı Tasfiye Ambarı’nda bulunan 3 çift spor ayakkabının satış bedeli de 5 milyon lira olarak belirlendi. İhale 19 Nisan’da sona erdi.

TEKLİF VERİLMEDİ

Ancak ayakkabılar için ihale süresince herhangi bir teklif verilmedi. Bunun üzerine Bakanlık, ayakkabıları aynı gün yeniden ihaleye çıkarttı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren olmadı.

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