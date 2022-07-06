Ticaret borsalarında 361 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Mayıs 2022 döneminde 361 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Mayıs 2022 döneminde borsalarda 361 bin 545 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 87 bin 122 tonla Ordu'da gerçekleştirildi. Bu kenti 78 bin 231 tonla Sakarya ve 53 bin 121 tonla Giresun izledi.

