Ticket Compliments çözümleriyle Babalar Günü hediyeleri çok seçenekli

İSTANBUL (AA) - Şirketler, dijital platform Edenred Türkiye'nin teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına Babalar Günü'nde de geniş yelpazede alışveriş özgürlüğü sunuyor.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Compliments Kart ve Trendyol Cüzdan Hediye Çeki ile şirketler, Babalar Günü'nde de çalışanlarına ihtiyaca yönelik alışveriş yapma fırsatı tanırken, hediye seçme, temin etme, taşıma, depolama ve dağıtmanın operasyonel yükü ve maliyetlerinden de kurtuluyor.

Ticket Compliments ürün ailesi satın alma oranına göre sağladığı indirimlere ek olarak SGK ve damga vergisinden muaf olması sebebiyle yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile de şirket bütçesine de katkıda bulunuyor.

Temassız veya teması azaltan bu çözümler hijyen kaygısına da son veriyor. İhtiyacına göre alışveriş yapma imkanına kavuşan çalışanların ise motivasyonları ve şirkete duydukları bağlılık artıyor.

Çalışanlar Ticket Compliments Kart ile Babalar Günü'nde de giysi, aksesuar, ayakkabı ve tüketici elektroniği ürünleri alabiliyor. Ticket Compliments Kart tek kartla; Altınyıldız, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Hotiç, İpekyol, Mudo City, Mudo Concept, Süvari, Tepe Home, Twist, YKM, Divarese, Network ve Teknosa gibi birçok markadan indirim ve kampanya dönemleri de dahil olmak üzere alışveriş imkanı sunuyor.

Ticket Compliments Kart'ı kullanabilmek için MyEdenred mobil uygulamasını cep telefonuna indirmek ve kartı uygulamaya eklemek yeterli oluyor.

- Onlarca markadan alışveriş yapılabiliyor

Farklı zamanlarda tekrar bakiye yüklemeye uygun Ticket Complimenst Kart'ın, satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor.

Çalışanlar ise kart bakiyelerini tek seferde ve tek bir markada harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri markalardan diledikleri tutarda alışveriş yapabiliyor.

Ayrıca Ticket Compliments ürün ailesinin üyelerinden biri Trendyol Cüzdan Hediye Çeki'ni çalışanlarına armağan edebiliyor.

Farklı kategorilerdeki 30 milyon üründe geçerli olan Trendyol Cüzdan Hediye Çeki, salgın koşullarına uygun olarak mağazaya gitmeye gerek kalmadan dijital kodlarla her an her yerden online alışveriş imkanı sunuyor.

Sepette indirim, 3 al 2 öde gibi tüm kampanya ve indirimlerde de geçerli olan Trendyol Cüzdan Hediye Çeki, Trendyol Market'te de kullanılabiliyor. Hediye çeki tutarı birden fazla alışverişte parça parça kullanılabiliyor. Trendyol Cüzdan'a aktarılan hediye çeki tutarı ve bakiyesi anlık olarak takip edilebiliyor.