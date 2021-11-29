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TİGEM'in şampiyon atlarına kariyerlerine yakışır bakım

29.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Anadolu Tarım İşletmesi'nde bazıları yarışlarda şampiyonluk kazanmış 12 baş aygır ile 145 baş kısrağın tımarından yelelerinin taranmasına, tırnak kontrolünden loca temizliğine günlük bakımları özenle gerçekleştiriliyor - İşletmenin Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik: - "Şampiyonlara yakışır şekilde bakımları yapılıyor. Onlar da bu ilgiden memnun olduklarını, verdikleri şampiyon yavrularla gösteriyorlar"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi'ndeki safkan Arap atlarının günlük bakımları titizlikle yapılıyor.

Sultan 2. Mahmud tarafından 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, 12 baş aygır ve 145 baş kısrakla gen kaynaklarını geleceğe taşıyor.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 12 Ekim'de 18 baş elit tayını satışa sunan, bunlardan "Cevhertay"ı 1 milyon 200 bin, "Demirberke"yi ise 900 bin liraya yeni sahiplerine vererek satış rekorları kıran Anadolu Tarım İşletmesi, safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

"Ayabakan", "Tamerinoğlu", "Altaha", "Bozok", "Atom Karınca", "Ufukbir", "Hızlıtay", "Yakupbey" ve "Anka" gibi geçmişte pistlerde adından söz ettiren aygırlara ev sahipliği yapan işletmede şampiyonların bakımları da özenle yapılıyor.

Her gün sağlık kontrolünden geçirilen aygırlar meraya bırakıldıktan sonra locaları temizlenip dezenfekte ediliyor. Meradan dönüşlerinde tımar edilen, yeleleri ve kuyrukları taranan atların tırnaklarına da her ay bakım uygulanıyor.

- "Burada oldukları için mutlular"

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik, AA muhabirine, işletmelerinin geçmişten günümüze safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olduğunu anlattı.

İşletmede şampiyon 12 aygır ile her biri değerli 145 kısrağın bulunduğunu ifade eden Dik, şunları söyledi:

"Her biri şampiyon olma özelliği taşıyan Arap atlarına özenle bakıyoruz. Bünyemizde önemli yarışlar kazanmış 12 aygırımız bulunuyor. Hem bizim hem de Arap atçılığı için çok değerli aygırlarımız var. Onların bakımını özenle yapıyoruz. Aygırlarımızın günlük temizlik, bakım ve tımar işleri yapılıyor. Ayda bir tırnak bakımı gerçekleştiriyoruz. Yeni nalları çakılıyor. Beslenmeleri özenle yapılıyor. Mevsime göre verilen yem çeşitleri de değişiyor. Onlar da burada oldukları için mutlular."

Dik, aygırların yaşadığı alanlar olan loca ve tavlalarının günlük temizlenip dezenfekte edildiğini dile getirdi.

Yelelerinin günlük olarak tarandığını, safkan Arap atlarının tımarlarının da yapıldığını belirten Dik, "Düzenli tırnak bakımları gerçekleştiriliyor. Şampiyonlara yakışır şekilde bakımları yapılıyor. Onlar da bu ilgiden memnun olduklarını, verdikleri şampiyon yavrularla gösteriyorlar." dedi.

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