SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

09.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü ABD'li sporcu Tiger Woods, Dünya Golf Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini alacak.

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliğinden (PGA) yapılan açıklamada, Florida eyaletindeki PGA Genel Merkezi'nde yarın düzenlenecek törenle, 46 yaşındaki golfçünün Şöhretler Müzesi'ne kabul edileceği belirtildi.

Golfün büyük turnuvalarından 15 kez zaferle ayrılarak ABD'li Jack Nicklaus'un (18) ardından en başarılı ikinci isim olan Woods, PGA Tur'da ise en fazla turnuva galibiyeti (82) alan golfçü unvanını ABD'li Sam Snead ile paylaşıyor.

En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan Tiger Woods, son olarak geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle bir süredir turnuvalara katılamıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus sporcudan tepki çeken hareketRus sporcudan tepki çeken hareket
Fenerbahçe'yi sarsan karar resmen açıklandı!Fenerbahçe'yi sarsan karar resmen açıklandı!
Digitürk çekildi! Lig maçlarının yeni kanalı...Digitürk çekildi! Lig maçlarının yeni kanalı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

Türk futbolunda deprem!

Türk futbolunda deprem!

Dünya bunu konuşacak! Türk iş adamı, Chelsea için tarih verdi

Dünya bunu konuşacak! Türk iş adamı, Chelsea için tarih verdi

Galatasaray maçına hakem atamayı unuttular!

Galatasaray maçına hakem atamayı unuttular!

Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Acı çektirmeliyiz''

Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Acı çektirmeliyiz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin cinsel hayatını derinden etkileyecek basit ama etkili ipuçları

Erkeklerin cinsel hayatını derinden etkileyecek basit ama etkili ipuçları

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Dünya bu kareyi konuşuyor! Çocuklarıyla kaçmaya çalışırken...

Dünya bu kareyi konuşuyor! Çocuklarıyla kaçmaya çalışırken...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.