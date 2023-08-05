Tigres kalecisi Nahuel Guzman, rakibin penaltıyı kaçırması için illüzyon yaptı! Görenler şaşkına döndü

Kuzey & Orta Amerika Kupası son 32 turu maçında Tigres sahasında Vancouver Whitecaps ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kazananı penaltı atışları belirledi.

AĞZINDAN UZUN BİR İP ÇIKARDI

Tigres kalecisi penaltı atışları esnasında sahalarda inanması güç bir olaya imza attı. Tigres'in 37 yaşındaki tecrübeli kalecisi Nahuel Guzman vuruş öncesi hakemden bir kaç saniye istedi. Daha sonra biraz eğildi ve eldivenlerini giyerek iki elini de ağzına soktu. Ağzından uzun bir ip çekmeye başladı ve ipin tamamı vücudundan çıkana kadar bunu yapmaya devam etti.

PENALTI KAÇTI

Bu şekilde rakibinin dikkatini dağıtan Arjantinli eldiven, Ranko Veselinovic'in vuruşunda gole izin vermedi ve takımını böylelikle bir üst tura taşımayı başardı.

