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TİHEK heyetinden otizmli gencin darp sonucu öldüğü iddia edilen bakımevinde inceleme

03.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİHEK heyetinden otizmli gencin darp sonucu öldüğü iddia edilen bakımevinde inceleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), otizmli gencin darp sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bakımevinde incelemede bulundu.

Kurumun internet sitesindeki açıklamada, Kurul Üyesi Zennure Ber başkanlığındaki heyetin, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında İstanbul'daki Özel Ailem Bakım Merkezine "habersiz ziyaret" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Psikolog ve kurum yetkililerinden oluşan ziyarette, heyetimizce yapılan görüşmelerde kurum yetkililerinden iddialara ilişkin bilgi alındı. Ayrıca merkez sakinleri ve personelle görüşülerek ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında gözlem yapıldı. Konuya ilişkin adli ve idari süreç devam etmekte olup kurumumuz tarafından takip edilmeye devam edecektir."

- Olay

İstanbul Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de bakımevinde vefat etmişti. Hastane ve polis evrakına "doğal ölüm" olarak geçen olayla ilgili Eres ailesinin başvurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
otizm Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tihek

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