YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TİHEK'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

TİHEK'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

30.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİHEK'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "İbadet mekanlarına ve sembollerine yapılan saldırılar da din ve vicdan hürriyetine saldırıdır. Bu tip saldırılar ne ifade özgürlüğü ne de gösteri hakkı olarak değerlendirilebilir." açıklaması yapıldı.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe'ye ve İslami değerlere yönelik saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kutsal zamanlara ve mekanlara saygı hakkının din ve vicdan hürriyeti kapsamındaki haklar olduğu anımsatılan açıklamada, "İbadet mekanlarına ve sembollerine yapılan saldırılar da din ve vicdan hürriyetine saldırıdır. Bu tip saldırılar ne ifade özgürlüğü ne de gösteri hakkı olarak değerlendirilebilir. Bilakis nefret suçu olarak değerlendirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Devletin, milletin inancına yapılan doğrudan veya dolaylı saldırılara fırsat vermemesi ve saldıranları caydırıcı cezalarla cezalandırmasının, din ve vicdan hürriyeti ile kamu düzeninin gerekleri kapsamında olduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi önünde yere serilmiş Haremi Şerif fotoğrafının ortasında Kabe'nin yerine Şahmeran figürü ve etrafına LGBTİ, bayraklar çizilmiş bir görsele yer verilmesi kabul edilemez. Yapılan saldırıları esefle kınıyor, şüphelilerin adli ve idari yönden soruşturularak haklarında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
13:07
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Aktaş Eczanesi
Cankaya
Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Çelikkan Eczanesi
Cankaya
Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Gülbahar Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Yeni Şeniz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Türkiye'de 6 bin 871 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 6 bin 871 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

TDV uluslararası burs programlarına başvuru 1 Şubat'ta başlayacak

TDV uluslararası burs programlarına başvuru 1 Şubat'ta başlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.