TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle yeni dans videosu paylaştı! Dünyanın her yerinden yorum yağdı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. İzlenme rekorları kıran çılgın dondurmacı son olarak kıvrak müşterisiyle dans videosunu yayınladı.

KIVRAK MÜŞTERİSİNE YORUM YAĞDI

Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle daha önce yayınladığı video ile oldukça ilgi görmüştü. Fenomen Mehmet Dinç aynı müşterisiyle bir yeni video daha yayınladı. Dinç'in bu paylaşımına dünyanın her yerinden yorumlar aldı.

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3.13 milyon abonesi bulunuyor.

Çılgın Dondurmacı kendi hesapları olan TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlıyor.

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.

