MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle yeni dans videosu paylaştı! Dünyanın her yerinden yorum yağdı

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle yeni dans videosu paylaştı! Dünyanın her yerinden yorum yağdı

22.11.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç, daha önce beraber dans ettiği kıvrak müşterisiyle bir yeni video daha paylaştı. Dünyanın dört bir yanındaki takipçilerinden yorum yağan video yoğun ilgi gördü.

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle yeni dans videosu paylaştı! Dünyanın her yerinden yorum yağdı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. İzlenme rekorları kıran çılgın dondurmacı son olarak kıvrak müşterisiyle dans videosunu yayınladı.

KIVRAK MÜŞTERİSİNE YORUM YAĞDI

Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle daha önce yayınladığı video ile oldukça ilgi görmüştü. Fenomen Mehmet Dinç aynı müşterisiyle bir yeni video daha yayınladı. Dinç'in bu paylaşımına dünyanın her yerinden yorumlar aldı.

çılgın donurmacı kıvrak müşterisiyle dans

Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3.13 milyon abonesi bulunuyor.

çılgın donurmacı kıvrak müşterisiyle dans1

Çılgın Dondurmacı kendi hesapları olan TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlıyor.

çılgın donurmacı kıvrak müşterisiyle dans2

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu için dua istedi! "Oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var"Oğlu için dua istedi! "Oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var"
Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"
Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Dinç çılgın dondurma

En Çok Okunan Haberler

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!

Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!

Emlak vergisi 2022 ikinci taksit için son gün 8 gün

Emlak vergisi 2022 ikinci taksit için son gün 8 gün

Ağır yaralanmıştı! Köpeğiyle kavuşması duygulandırdı

Ağır yaralanmıştı! Köpeğiyle kavuşması duygulandırdı

Asgari ücret zam beklentileri tek tek hesaplandı!

Asgari ücret zam beklentileri tek tek hesaplandı!

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

İlginizi Çekebilir

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.