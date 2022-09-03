TikTok fenomeni Ece Ronay göğüs dekolteli pozuyla rüzgar gibi esti!

Ece Ronay, TikTok'ta çektiği içerikler ve çıkardığı şarkılarla ünlenen isimlerden biri oldu. Evli ve bir oğlu olan Ronay içerik üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda yeni bir şarkısı çıkacak olan Ece Ronay Bodrum'da gittiği tatiden derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

SİYAH BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

TikTok fenomeni şarkıcı Ece Ronay, Bodrumda tatile çıktı. Ronay, pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ronay'ın pozlarına takipçileri tarafından "En güzel anne" "Bu fizik halis mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ece Ronay'ın Instagram'da 1.3 ve TikTok'ta 4 milyon takipçisi bulunuyor.

Ece Ronay'ın takipçileriyle paylaştığı diğer pozları;





