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TikTok fenomeni Hülya Mizgin Türkiye'yi terk ediyor! Bakın hangi ülkeye gidiyor

08.11.2023 13:07 | Son Güncelleme:
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TikTok’ta yaptığı yayınlarla ün kazanan ve “Kurban verene” sözü ile özdeşleşen Hülya Mizgin Instagram hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’den gideceğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına da katılan Mizgin, İsviçre’ye yerleşeceğini ve artık yayın yapmayacağını açıkladı.

TikTok fenomeni Hülya Mizgin Türkiye'yi terk ediyor! Bakın hangi ülkeye gidiyor

TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hülya Mizgin sık sık canlı yayın açan isimlerden biriydi. Daha önce Söylemezsem Olmaz programına yaptığı canlı yayınlar sebebiyle konu olan Mizgin "TikTok'a girdiğim için ailemden tepki gördüm ve onlardan uzaklaştım. Şu anda beni ekranlara çıkardığınız için tehdit ediyorlar" demişti.

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Bir süredir TikTok’tan yayın yapmayan ünlü fenomen Instagram hesabından açıklama yaptı.

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Mizgin "Kızlar artık TikTok'u bıraktım. Yurt dışına yerleşiyorum, İsviçre'ye. O yüzden artık yayın açmıyorum haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı bana helal edin" dedi.

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