TikTok fenomeni Hülya Mizgin Türkiye'yi terk ediyor! Bakın hangi ülkeye gidiyor

TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hülya Mizgin sık sık canlı yayın açan isimlerden biriydi. Daha önce Söylemezsem Olmaz programına yaptığı canlı yayınlar sebebiyle konu olan Mizgin "TikTok'a girdiğim için ailemden tepki gördüm ve onlardan uzaklaştım. Şu anda beni ekranlara çıkardığınız için tehdit ediyorlar" demişti.

Bir süredir TikTok’tan yayın yapmayan ünlü fenomen Instagram hesabından açıklama yaptı.

Mizgin "Kızlar artık TikTok'u bıraktım. Yurt dışına yerleşiyorum, İsviçre'ye. O yüzden artık yayın açmıyorum haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı bana helal edin" dedi.





