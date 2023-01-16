MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tiktok fenomeni Selin Yardımcı bakın kim çıktı! Meğer o da yarışmış...

Tiktok fenomeni Selin Yardımcı bakın kim çıktı! Meğer o da yarışmış...

16.01.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Yardımcı son dönemde Tiktok'ta oldukça popüler. İlk başlarda yemek yediği videoları Tiktok'a yükleyen Selin Yardımcı şu sıralar buz yeme videolarıyla adından epey bahsettiriyor. Ülkemizde özellikle gençler ve çocuklar tarafından ilgi duyulan Tiktok son zamanlarda daha farklı kesimlere hitap etmeye başladı. Bunun en son örneklerinden biri de Selin Yardımcı...

Tiktok fenomeni Selin Yardımcı bakın kim çıktı! Meğer o da yarışmış...

Şu sıralar Tiktok'ta fenomen olan Selin Yardımcı'nın hayatı oldukça merak ediliyor. Yaptığı karışımları dondurup yediği videoları Tiktok'ta paylaşan Yardımcı, oldukça popüler. Ünlü fenomen son paylaşımında hayatından bahsetti ve bu video kısa sürede milyonlar izlendi. Selin Yardımcı'nın kendini anlattığı videonun başlıklarını sizler için hazırladık...

TİKTOK BUZ AKIMI ÖNCÜSÜ SELİN YARDIMCI!

Son dönemde video paylaşım sitesi olan Tiktok'taki akımlarla konuşulan Selin Yardımcı, platformda oldukça popüler. İlk etapta yemek yediği videoları paylaşan Yardımcı sonradan buz yeme paylaşımları yapmaya başladı.

14667565-c3bc-485d-92d1-34a7c6d99679

Selin Yardımcı Tiktok kullanıcılarının takip ettiği akımların başlarında gelen 'buz yeme akımı' öncüsü.

f8670988-04ed-491c-abf2-af0a216dfda5

Her videosu merakla beklenen Selin Yardımcı sık sık paylaşım yapıyor.

MEĞER 2005 SURVIVOR YARIŞMACISIYMIŞ!

Selin Yardımcı'nın eski bir Survivor yarışmacısı olduğu ortaya çıktı. Paylaştığı bir videoya bir kullanıcısının yaptığı yorum üzerine Yardımcı, tüm Survivor sürecini anlattığı bir video yayınladı.

0fccd52d-39c3-4714-a6e6-a6aaf84cfea0

2005 yılında Survivor'a katıldığı ortaya çıktı. Survivor seçmelerinin olduğu süreci anlatan Yardımcı şu açıklamalarda bulundu:

Survivor seçmeleriyle ilgili bir ilan gördüm. 2005 senesi bu arada. O dönem televizyonda Benimle Evlenir Misin? Diye bir program yayınlanıyor. Herkes onu izliyor. Annem babam Survivor'a katıldığımı görse beni keser. Kimseye söyleyemedim ama içimde de tutamazdım. Gittim Selin Denizli'ye her şeyi anlattım. Selin teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı oluyor. Beni gizli gizli getirdi götürdü seçmelere kızcağız. Sonra seçmeleri kazandım ve adaya gittim.'

db653688-d154-4718-bde0-2ecd05ff242f

BİR DE F3 PİLOTUYMUŞ!

Selin Yardımcı Survivor macerasını anlattığı Tiktok videosunda bir de F3 pilotu olduğundan bahsediyor. Survivor öncesi ralli yarışlarına katıldığını ve dereceleri olduğunu belirten fenomen, sakatlanınca Survivor'a katılmaya karar vermiş. Selin Yardımcı babasının da ralli pilotu olduğunu ve derecelerinin bulunduğunu söylüyor.

f8670988-04ed-491c-abf2-af0a216dfda5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zerrin Tekindor yeni diziyle ekrana dönüyor! Zerrin Tekindor yeni diziyle ekrana dönüyor!
"Programda istenmeyen cümleler söyledi!" Olay iddia"Programda istenmeyen cümleler söyledi!" Olay iddia
60 gündür çekimleri yapılmıyor! Final kararı mı? Bomba iddia60 gündür çekimleri yapılmıyor! Final kararı mı? Bomba iddia
Anahtar Kelimeler:
tiktok survivor Instagram gençler ele

En Çok Okunan Haberler

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin!

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.