Tiktok fenomeni Selin Yardımcı bakın kim çıktı! Meğer o da yarışmış...

Şu sıralar Tiktok'ta fenomen olan Selin Yardımcı'nın hayatı oldukça merak ediliyor. Yaptığı karışımları dondurup yediği videoları Tiktok'ta paylaşan Yardımcı, oldukça popüler. Ünlü fenomen son paylaşımında hayatından bahsetti ve bu video kısa sürede milyonlar izlendi. Selin Yardımcı'nın kendini anlattığı videonun başlıklarını sizler için hazırladık...

TİKTOK BUZ AKIMI ÖNCÜSÜ SELİN YARDIMCI!

Son dönemde video paylaşım sitesi olan Tiktok'taki akımlarla konuşulan Selin Yardımcı, platformda oldukça popüler. İlk etapta yemek yediği videoları paylaşan Yardımcı sonradan buz yeme paylaşımları yapmaya başladı.

Selin Yardımcı Tiktok kullanıcılarının takip ettiği akımların başlarında gelen 'buz yeme akımı' öncüsü.

Her videosu merakla beklenen Selin Yardımcı sık sık paylaşım yapıyor.

MEĞER 2005 SURVIVOR YARIŞMACISIYMIŞ!

Selin Yardımcı'nın eski bir Survivor yarışmacısı olduğu ortaya çıktı. Paylaştığı bir videoya bir kullanıcısının yaptığı yorum üzerine Yardımcı, tüm Survivor sürecini anlattığı bir video yayınladı.

2005 yılında Survivor'a katıldığı ortaya çıktı. Survivor seçmelerinin olduğu süreci anlatan Yardımcı şu açıklamalarda bulundu:

Survivor seçmeleriyle ilgili bir ilan gördüm. 2005 senesi bu arada. O dönem televizyonda Benimle Evlenir Misin? Diye bir program yayınlanıyor. Herkes onu izliyor. Annem babam Survivor'a katıldığımı görse beni keser. Kimseye söyleyemedim ama içimde de tutamazdım. Gittim Selin Denizli'ye her şeyi anlattım. Selin teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı oluyor. Beni gizli gizli getirdi götürdü seçmelere kızcağız. Sonra seçmeleri kazandım ve adaya gittim.'

BİR DE F3 PİLOTUYMUŞ!

Selin Yardımcı Survivor macerasını anlattığı Tiktok videosunda bir de F3 pilotu olduğundan bahsediyor. Survivor öncesi ralli yarışlarına katıldığını ve dereceleri olduğunu belirten fenomen, sakatlanınca Survivor'a katılmaya karar vermiş. Selin Yardımcı babasının da ralli pilotu olduğunu ve derecelerinin bulunduğunu söylüyor.





