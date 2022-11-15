TikTok fenomeni Yaren Alaca bakın kimle sevgiliymiş! Meğer ünlü rapçi ile birlikteymiş

TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın TikTok hesabında 5,6 milyon, Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi ve YouTube hesabında ise 630 bin abonesi bulunuyor. Başarılı fenomenin sevgilisi meğer ünlü rapçiymiş.

YAREN ALACA'NIN SEVGİLİSİ MEĞER ÜNLÜ RAPÇİYMİŞ!

19 yaşındaki fenomen Yaren Alaca rapçi Lvbel c5 ise kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı. Bu ayrılığın ardından gözler Yaren Alaca'nın yeni sevgili adayına çevrilmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni aşkını ilan eden Alaca, yine bir rap sanatçısı olan sahne ismi Motive olarak anılan Tolga Serbes ile aşkını ilan etti.

Fenomen Yaren Alaca, İspanyolca ”Seni çok seviyorum sevgilim” anlamına gelen ”Te amo tanto querido” notunu ekledi ve Motive ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Yaren Alaca, Bursa’da doğmuş bir tiktok fenomenidir. 29 Mayıs 2003 doğumludur. 19 yaşındadır. Aslen Yugoslav göçmenidir.





