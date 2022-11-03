TikTok fenomeninden mide bulandıran hareket! Jamie-lee McCabe yürüyen merdivenleri yaladı, tepkilere aldırmadı

TikTok fenomeni Jamie-lee McCabe, Avustralya'nın Melbourne şehrinde gittiği hipodromda, alkolün etkisiyle yaptığı hareketle tepki çekti. Hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yalayan fenomen, o anları da takipçileriyle paylaştı.



KENDİSİNİ UYARANLARI DİNLEMEDİ

Elinde alkol şişesi ve telefonu ile yürüyen merdiveni yalayan Jamie-lee McCabe, etraftakiler uyarmasına rağmen 7 saniye bu hareketini devam ettirdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Takipçileri yaptığı hareketi mide bulandırıcı ve hijyenden uzak olarak yorumladı.

Sosyal medyada 750 binden fazla takipçisi olan Jamie-lee McCabe, Daily Mail gazetesine konuştu.



Jamie, iki gün önce aşırı derecede alkol aldığını, bu alkolün 48 saat etkisini sürdürdüğünü ve o nedenle ne yaptığının pek farkında olmadığını söyledi.