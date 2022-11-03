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TikTok fenomeninden mide bulandıran hareket! Jamie-lee McCabe yürüyen merdivenleri yaladı, tepkilere aldırmadı

03.11.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı fenomen Jamie-lee McCabe, TikTok'ta etkileşim almak için yaptığı hareketle 'pes' dedirtti. Melbourne şehrinde at yarışlarına giden 30 yaşındaki TikTok fenomeni Jamie-lee McCab, sosyal medya hesabından yürüyen merdivenleri yaladığı anları paylaştı. Merdivenin plastiklerini yalayan fenomene ise çevredekiler tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yapan takipçileri, yaptığı hareketi mide bulandırıcı buldu.

TikTok fenomeni Jamie-lee McCabe, Avustralya'nın Melbourne şehrinde gittiği hipodromda, alkolün etkisiyle yaptığı hareketle tepki çekti. Hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yalayan fenomen, o anları da takipçileriyle paylaştı.
Jamie-lee McCabe

KENDİSİNİ UYARANLARI DİNLEMEDİ

Elinde alkol şişesi ve telefonu ile yürüyen merdiveni yalayan Jamie-lee McCabe, etraftakiler uyarmasına rağmen 7 saniye bu hareketini devam ettirdi.

Jamie-lee McCabe3

AÇIKLAMA YAPTI

Video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Takipçileri yaptığı hareketi mide bulandırıcı ve hijyenden uzak olarak yorumladı.

TikTok fenomeni yürüyen merdivenleri yaladı!

Sosyal medyada 750 binden fazla takipçisi olan Jamie-lee McCabe, Daily Mail gazetesine konuştu.

TikTok fenomeni yürüyen merdivenleri yaladı!TikTok fenomeni yürüyen merdivenleri yaladı!
Jamie, iki gün önce aşırı derecede alkol aldığını, bu alkolün 48 saat etkisini sürdürdüğünü ve o nedenle ne yaptığının pek farkında olmadığını söyledi.

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