Midye dolmalı çiğ köfte, dürüm arası pilav ve cips! TikTok'taki çiğ köftecinin videoları viral oldu!

İstanbul'un Eyüp ilçesindeki bir çiğ köfteci, sattığı ilginç dürümlerle gündem oldu. TikTok fenomeni olan çiğ köftecinin videoları yüz binlerce defa izlendi.

PİLAVLI, CİPSLİ DÜRÜM

Sosyal medyada yaklaşık 300 binden fazla takipçisi bulunan Çiğ köfteci Ali Ustam, pilavlı, ketçaplı ve cipsli dürümüyle dikkat çekti.



MİDYE DOLMALI ÇİĞ KÖFTE!

Başka bir dürümde ise bu defa midye dolma ile çiğ köfteyi buluşturan işletmecinin yaptıklarına Ekşi Sözlük'te de çok sayıda yorum geldi.

Pilavı da elle sıkarak çiğ köfte ile birlikte tabakta sunan çiğ köfteci, o anları TikTok hesabından paylaştı.