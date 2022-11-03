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Midye dolmalı çiğ köfte, dürüm arası pilav ve cips! TikTok'taki çiğ köftecinin videoları viral oldu!

03.11.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek dünyasındaki yeni bir akım görenleri şaşırttı. TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi olan bir çiğ köfteci yaptığı yeni ürünleri ilginç videolarla tanıttı. Lavaş arası cipsli pilav, midye dolmalı çiğ köfte dürüm, elle sıkılan pilav gibi akla gelmeyecek yeni yiyecekleri gösteren videolarını beğenen de oldu, tepki gösteren de.

İstanbul'un Eyüp ilçesindeki bir çiğ köfteci, sattığı ilginç dürümlerle gündem oldu. TikTok fenomeni olan çiğ köftecinin videoları yüz binlerce defa izlendi.

PİLAVLI, CİPSLİ DÜRÜM

Sosyal medyada yaklaşık 300 binden fazla takipçisi bulunan Çiğ köfteci Ali Ustam, pilavlı, ketçaplı ve cipsli dürümüyle dikkat çekti.
çiğ köfte pilav2

MİDYE DOLMALI ÇİĞ KÖFTE!

Başka bir dürümde ise bu defa midye dolma ile çiğ köfteyi buluşturan işletmecinin yaptıklarına Ekşi Sözlük'te de çok sayıda yorum geldi.

Başlıksız-2

Pilavı da elle sıkarak çiğ köfte ile birlikte tabakta sunan çiğ köfteci, o anları TikTok hesabından paylaştı.

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