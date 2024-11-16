TikTok fenomenleri arasında kavga! Sokak ortasında silahı çekip vurdu

Ankara’nın Sincan ilçesinde kavga kanlı bitti. TikTok’ta ‘fenomen’ olarak bilinen iki isim olan Çağla ve Cansu arasında kavga çıktı. Açtığı canlı yayında Çağla’ya çok ağır küfürler eden Cansu, Çağla'yı sokağa davet etti.

YARALAYIP KAÇTI!

Cansu Ş., kavga esnasında Çağla Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çağla Y., sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden araçla kaçan Cansu Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansu Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır