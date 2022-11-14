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TikTok’ta gören yaptırıyor! Akım hızla ilerliyor... Doğum kontrolü için sperm kanallarını bağlatıyorlar

14.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta son dönemde popüler olan bir trend kullanıcıları şaşkına çevirdi. Hayat şartlarının olumsuzluğu ve zorunlu ebeveynlikleri engellemek için özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde erkekler vazektomi ameliyatına yöneldi. TikTok’ta “vazektomi” ve “snipsniphooray” etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı.

TikTok’ta gören yaptırıyor! Akım hızla ilerliyor... Doğum kontrolü için sperm kanallarını bağlatıyorlar

TikTok’ta yaygın hale gelen bir tıbbi uygulama kısa sürede trende dönüştü. Dünyanın pek çok noktasındaki kullanıcılar “vazektomi” ameliyatında yaşadıklarını paylaşmaya başladı. Bir erkeğin spermlerini taşıyan tüplerinin hamileliği kalıcı olarak önlemek için kapatılması anlamına gelen ameliyata ait içerikler büyük bir hzıla paylaşılıyor. TikTok’ta “vazektomi” etiketiyle 500 milyondan faza paylaşım yapıldı. Söz konusu etikette ameliyat olurken kendilerini filme alan erkeklerin yanı sıra iyileşirken eşleri için özenli bakım paketleri hazırlayan kadınları gösteriyor.

ÜNLÜ KOMEDYENDEN DESTEK GELDİ

komedyen

28 yaşındaki New Jersey'li komedyen Mike Pridgen, ameliyatını videoya çekti ve TikTok'a attı. Ameliyatın düşündüğünden daha iyi bir şekilde tamamlandığını ifade eden Pridgen, “Düşündüğüm kadar kötü değildi. Bu dünyaya bir çocuk getirmek istemedim” dedi. Ünlü komedyenin milyonlarca izlenen videosu kısa sürede olumlu tepkiler topladı.

VAZEKTOMİ NEDİR?

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Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir. Prosedür 15 dakika içinde gerçekleştirilir ve genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

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