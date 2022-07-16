Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı

İran’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir adam üç gün boyunca tuvaletini yapamadığı için eşiyle beraber hastaneye başvurdu. Adamın tuvaletini yapmasını engelleyen durumlar incelendiğinde doktorlar başka bir şikayeti olmadığı için röntgen çekilmesine karar verdi. Röntgen sonuçları ise herkesi şaşırtmayı başardı.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Röntgen sonuçlarını inceleyen doktorlar adamın makatın 12 santimetre uzunluğunda bir pet şişenin sıkıştığını fark etti. Pet şişeyi adamın kendiliğinden makatına aldığı fakat karısından utandığı için durumu açıklayamadığı öğrenildi. Pet şişeyi çıkartmak için adam hemen ameliyata alındı. Genel anestezi yöntemiyle ameliyatına başlanan adamın makat bölgesi yırtılmadan ve kanama olmadan başarılı bir şekilde pet şişe çıkartıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Doktorların incelemelerinin sonucunda adamın psikolojik problemlerinin olduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adam psikiyatri kliniğine sevk edildi.



