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  4. Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı

16.07.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da ismi açıklanmayan bir adam tam 3 gün boyunca tuvalete çıkamadığı için şiddetli ağrılardan şikayet ederek doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda adamın makatında 12 santimetre uzunluğunda bir pet şişenin olduğu tespit edildi. Doktorlar adamın karısından utandığı için durumu sakladığını söyledi.

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı

İran’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir adam üç gün boyunca tuvaletini yapamadığı için eşiyle beraber hastaneye başvurdu. Adamın tuvaletini yapmasını engelleyen durumlar incelendiğinde doktorlar başka bir şikayeti olmadığı için röntgen çekilmesine karar verdi. Röntgen sonuçları ise herkesi şaşırtmayı başardı.

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HEMEN AMELİYATA ALINDI

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Röntgen sonuçlarını inceleyen doktorlar adamın makatın 12 santimetre uzunluğunda bir pet şişenin sıkıştığını fark etti. Pet şişeyi adamın kendiliğinden makatına aldığı fakat karısından utandığı için durumu açıklayamadığı öğrenildi. Pet şişeyi çıkartmak için adam hemen ameliyata alındı. Genel anestezi yöntemiyle ameliyatına başlanan adamın makat bölgesi yırtılmadan ve kanama olmadan başarılı bir şekilde pet şişe çıkartıldı.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

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Doktorların incelemelerinin sonucunda adamın psikolojik problemlerinin olduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adam psikiyatri kliniğine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran Cinsellik makat ağrısı pet şişe
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