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Havaalanında çırılçıplak soyundu! Sosyal medya paylaşımı ele verince yakalandı

07.12.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siskaeee takma adıyla bilinen bir sosyal medya kullanıcısı, yolculara aldırmadan havaalanında önce memelerini açtı ardından da mastürbasyon yaptı. Kalkış terminalinde yaptığı hareketleri videoya çekerek sosyal medyadan paylaşan Siskaeee hakkında soruşturma başlatıldı.

Havaalanında çırılçıplak soyundu! Sosyal medya paylaşımı ele verince yakalandı

Endonezya’nın Java kentindeki Yogyakarta Uluslararası Havalimanı'nda soyunduğu videonun gündem olmasının ardından yerel polis harekete geçti. Yogyakarta Bölge Polisi, tren istasyonunda tutukladıkları kadını, Yogyakarta Bölge Karakolu'na götürdü.

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18 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

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Genç kadının tutuklanmasıyla ilgili konuşan Yogyakarta Bölge Polisi Sözcüsü Yuliyanto, 'Tren istasyonunda gözaltına alındı. Ülkedeki cinsel içerikli görüntü yasasını ihlal etmek ve kamuya açık alanda teşhir edici eylem sergilemekle suçlanıyor' ifadelerini kullandı.

Siskaeee hakkında iki suçlama var. Bunlardan biri Endonezya'da uygulanan "Cinsel İçerikli Film Yasası" ve "Elektronik İşlemler Yasası”. Kadın, bu iki suçlamadan dolayı kusurlu bulunursa 18 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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