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  4. Tim Dahlberg, Tiger Woods'un kariyerinin muhtemelen bittiğini söyledi

Tim Dahlberg, Tiger Woods'un kariyerinin muhtemelen bittiğini söyledi

24.02.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Tim Dahlberg, Tiger Woods'un kariyerinin muhtemelen bittiğini söyledi

Dün akşam geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Tiger Woods'un bacağının son durumu paylaşıldı.

Los Angeles'ta arabasıyla takla atıp ciddi yaralanan golf efsanesi Tiger Woods hemen hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Daha sonra durumunun iyi olduğu açıklanan Wood'un sağ bacağından ciddi kırık ve parçalanmalar olduğu belirtilmişti. Tibula ve fibula kemiğinde birçok kırık oluşan Woods'un kemiklerinin vida ve pinlerle tutturulduğu ifade edildi. Hastaneden paylaşılan bilgiye göre ünlü sporcunun bundan sonraki hayatında Golf oynamasının imkansız olduğu aktarıldı.

Efsane golfçünün bacağının son durumuyla ilgili hastaneden bir görsel de paylaşıldı. Woods'ın iki kemiğinde de çok sayıda kırık olduğu ve daha sonra metal çubuk ve vidalarla tutturulduğu görülüyor.Golf tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Tiger Woods'un iyileşme sürecinin devam ettiği belirtildi.

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SPOR HAYATI BİTTİ!

Spor Yazarı Tim Dahlberg, bacağında birçok kırık bulunan golf efsanesinin kariyerinin muhtemelen bittiğini söyledi.

ARABASININ SON HALİ PAYLAŞILDI

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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