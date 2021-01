TİM-TEB Girişim Evi teknoloji girişimcilerine dünyaya açılma fırsatı sunuyor

Türkiye'nin en kapsamlı ve yaygın girişimcilik ailesi olan TİM-TEB Girişim Evleri'nde yer alan ve katılımcılarına dünyaya açılma fırsatı sunan Start Up ve Level Up programlarına bu yıl da katılmak için devam eden başvurular yoğun ilgi görüyor.

Programlara katılacak teknoloji firmalarını stratejik yönetim danışmanlığı, sektörde deneyimli mentorlerle çalışma, kurumsal firmalar ile iş birliği imkanı, yatırım fonları ile bir araya gelme, ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alma, global iş birliği imkanları, 94 ülkeyi kapsayan GAN (Global Accelerator Network) networkü ve iş birliğine dahil olma, tanıtım ve pazarlama destekleri, S2C (Scale Up to Corporate) programında yer alma imkanı sağlanacak.

Start Up programı ile iş fikrini hayata geçirmiş, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan tekno girişimcilerin iş modellerini geliştirmek, büyümelerini hızlandırmak, Level Up programı ile de dünyayı değiştirebilecek teknolojileri geliştiren firmaları, büyüme stratejilerini birlikte oluşturarak hızlı büyümelerinin sağlanması amaçlanıyor.

- 1.159 teknoloji odaklı girişimciye destek verildi

Geçen yıl TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin'de, TİM Girişim Evi bünyesinde Trabzon ve Erzurum’da olmak üzere Türkiye'nin 9 farklı ilinde çalışmalara devam edildi. Kamu ve özel yatırım gruplarıyla girişimcileri buluşturan TİM-TEB Girişim Evleri’nde 2020 yılı sonu itibarıyla, 1.159 teknoloji odaklı girişimciye destek verildi.

Girişim Evleri'nde teknolojik odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilirken, geliştirilen yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlandı. Geçen yıl iki ayrı dönemde yürütülen inkübasyon, hızlandırma ve büyüme aşamalarındaki programları ile (Start Up, Level Up, Global Up programları) 9 farklı ilde, 224 girişimciye 1.300 saati aşkın danışmanlık verildi.

Girişimcilerin sürdürülebilir büyümeleri adına sağlanan çeşitli desteklerin yanında, ihracat rakamlarını artırmak adına girişimciler TİM Sanal Ticaret Heyetlerine dahil edilerek global potansiyel alıcıları ile buluşturuldu. Speed Mentoring etkinliği kapsamında girişimciler sektöründe deneyimli mentorlerle bir araya gelerek deneyim paylaşımı imkanı elde ederken, girişimcilere en doğru network ve bağlantılara ulaşma konusunda yol gösterildi.