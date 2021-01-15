TİM-TEB Girişim Evi teknoloji girişimcilerine dünyaya açılma fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye'nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri bu yıl da teknoloji odaklı girişimcilere dünyaya açılma fırsatı sunacak.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, tasarım ve markalaşma çalışmalarına devam ediyor.

TİM ve TEB ortaklığında 2015 yılında hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri, kapsamlı programları ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin en kapsamlı ve yaygın girişimcilik ailesi olan TİM-TEB Girişim Evleri'nde yer alan ve katılımcılarına dünyaya açılma fırsatı sunan Start Up ve Level Up programlarına bu yıl da katılmak için devam eden başvurular yoğun ilgi görüyor.