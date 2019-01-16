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Timsah bir anda ortaya çıktı! Plajdakilere saldırdı

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
DÜNYA  | 16.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda bir Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı. Timsahla karşı karşıya kalan turistler ne yapacağını şaşırdı.

Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.

Ünlü plajda turistlere timsah saldırdı

ÇALILIKLARDAN FIRLADI

ÇALILIKLARDAN FIRLADI
Dev Amerikan timsahı, yaşadığı alandan kaçarak çalılıkların arasından plaja fırladı. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

TURİSTLER KAÇIŞTI

TURİSTLER KAÇIŞTI
Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaha yem olmamaya çalıştı.

TİMSAH ARDINDAN KAYBOLDU

TİMSAH ARDINDAN KAYBOLDU
Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.

TİMSAHIN VARLIĞI OLUMLU

TİMSAHIN VARLIĞI OLUMLU
Milli park yetkilileri, plaj sakinlerine, parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının aslında olumlu bir işaret olduğunu söylediler.

ÜRKÜTEN HAYVAN: TİMSAH

ÜRKÜTEN HAYVAN: TİMSAH
Sahili basmasıyla birlikte Amerikan timsahının özellikleri merak konusu oldu. Peki bu ürküten hayvanın özellikleri neler?

DİŞLERİNİN AĞIRLIĞI 200 KİLO

DİŞLERİNİN AĞIRLIĞI 200 KİLO
Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yaşayan bu timsahlar tatlı sularda, özellikle Orinoco Nehri'nde yaşarlar. Uzunlukları 3-4,8 m arasında değişir. Dişilerin ağırlıkları 200 kg civarındadır.

EN BÜYÜK TİMSAHLARDAN BİRİ

EN BÜYÜK TİMSAHLARDAN BİRİ
Erkekler ise 380 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Ancak ağırlığı 1,8 ton olan, 6,6 m uzunluğunda bir timsah şu ana kadar kaydedilmiş en büyük timsahlardan biri olmuştur.

ANNELERİNE BAĞIMLILAR

ANNELERİNE BAĞIMLILAR
Orinoco Nehri'nde 5 m uzunluğunda birçok timsah olduğu düşünülmektedir. Çiftleşmeden 14 hafta sonra dişi yumurtlar. Yumurtalar 3 ay içerisinde çatlar ve yavrular gözlerini açarlar. Yaklaşık 1 yıl boyunca annelerine bağımlı yaşarlar.
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Anahtar Kelimeler:
kolombiya sahil timsah

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