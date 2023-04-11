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Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'lu Tetikçinin Oğlu nerede çekildi? Tetikçinin Oğlu uyarlama mı?

11.04.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'u buluşturan Fox Tv'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı yeni dizi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Tetikçinin Oğlu nerede çekildi? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? İşte tüm merak edilenler...

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'lu Tetikçinin Oğlu nerede çekildi? Tetikçinin Oğlu uyarlama mı?

Fox Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Tetikçinin Oğlu bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Temponun giderek yükseleceği ve izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatacak dizinin hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizi hakkında araştırmalar da yapılmaya başlandı. Peki, Tetikçinin Oğlu nerede çekildi? Tetikçinin Oğlu uyarlama mı? İşte tüm ayrıntılar...

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TETİKÇİNİN OĞLU NEREDE ÇEKİLDİ?

Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimleri genel olarak Bodrum, Muğla illerinde gerçekleştirildi.

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TETİKÇİNİN OĞLU UYARLAMA MI?

Tetikçinin Oğlu dizisi herhangi bir yapımdan uyarlanmadı. Dizi orijinal yapım olarak karşımıza çıkıyor. Tetikçinin Oğlu dizisinin
genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum’a ait.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

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TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu kısaca şöyle: Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

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