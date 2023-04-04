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TikTok'ta viral olan makyaj filtresini gerçek hayatta nasıl yapabilirsiniz?

03.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bold Glamour" adlı TikTok efekti, sağlıklı ve keskin hatlı bir görünüm sunması ile bir süredir epey gündemde. Peki, gerçek gibi duran bu görünüme birkaç basit makyaj hilesi ile ulaşabileceğinizi söylesek? Gelin, Bold Glamour görünümüne kavuşmak için hangi makyaj malzemelerini nasıl kullanmanız gerektiğine bakalım!

TikTok'ta viral olan makyaj filtresini gerçek hayatta nasıl yapabilirsiniz?

Son zamanlarda viral olan Bold Glamour filtresinin en dikkat çekici yanı, efekt olduğunun hiç belli olmamasıydı. Normal efektlere göre yüzle tamamen bütünleşen filtre, böylece büyük bir popülerlik yakaladı. Birçok TikTok kullanıcısı da makyaj yaparak bu görünümü gerçek hayatta da elde edebilmenin yollarını aradı. Peki, siz de Bold Glamour görünümünü kolayca elde etmek ister misiniz? Öyleyse hazır olun, başlıyoruz!

@chiaraking But why do i like it #boldglamour #boldglamourfilter ♬ party with a monster - Chiara King

İlk adım: baz

TikTok'ta viral olan makyaj filtresini gerçek hayatta nasıl yapabilirsiniz?

Makyajınızın altına uygulayacağınız baz ile cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca gözenek ve ince çizgi görünümünü hafifletebilir, bu sayede pürüzsüz bir makyaj elde edebilirsiniz. TikTok'ta viral olan makyaja başlamadan önce baz ile kusursuz bir zemin hazırlayabilirsiniz. Gözenek ve ince çizgi görünümünü yok eden NYX Pore Filler Baz gibi ürünler, makyajınızın zeminini pürüzsüz olacak şekilde hazırlayacak.

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Sağlıklı bir cilt görünümü için sıra fondötende!

TikTok'ta viral olan makyaj filtresini gerçek hayatta nasıl yapabilirsiniz?

Efekte baktığınız zaman canlı ve aydınlık bir cilt makyajının ön planda olduğunu görebilirsiniz. Kapatıcılık oranı yüksek fondöten kullanmak cildinizi donuk gösterebileceği için kapatıcılık oranı düşük fondötenler tercih edebilirsiniz. L'Oréal Paris True Match Serum Fondöten bunun için harika bir seçim! Bu ürünü yüzünüzün iç hatlarından başlayarak yukarı doğru uygularsanız daha canlı görünüm elde edebilirsiniz.

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Keskin yüz hatları için kontür yapmayı unutmayın

TikTok'ta viral olan makyaj filtresini gerçek hayatta nasıl yapabilirsiniz?

TikTok makyaj filtresi görünümünü elde edebilmek için en önemli adım kontür ve bronzer. Kontür ile elmacık kemiklerinizi, çene hattınızı, alın bölgenizi yüz şeklinize göre belirginleştirebilirsiniz. Bu işlemi uygularken fırçanız veya nemli süngeriniz ile ürünü yukarı doğru dağıtırsanız yüzünüzdeki belli bölgeleri ortaya çıkarabilirsiniz.

Şekillendirdiğiniz yüzünüzün üzerinden bronzer ile aynı hareketler ile geçerek sıcak bir görünüm elde edebilirsiniz. Hem stick olması hem kolay dağılımı sayesinde Wet n Wild MegaGlo Dual-Ended Kontür Stick'e makyajınızın yıldızı olması için şans verin.

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Lifting etkisine hazır mısınız?

TikTok'ta viral olan makyaj filtresini gerçek hayatta nasıl yapabilirsiniz?

Face lift etkisi, son dönemlerin popüler makyaj hilesi hâline geldi. Face lift sayesinde yüzünüzü yukarı kalkık ve daha aydınlık gösterebilirsiniz. Bunun için cildinizden bir veya iki ton açık bir aydınlatıcıya ihtiyacınız var. Göz altlarınızın bitiş noktasına, burun ve dudak kenarlarına, elmacık kemiklerinizin altına küçük çizgiler çekebilirsiniz. Sonrasında bu çizgileri bir fırça yardımıyla yukarı doğru dağıtmanız yeterli olacak! Bu işlemi yaparken nemli bir sünger tercih edebilirsiniz fakat fırça kadar etkili bir sonuç vermeyebilir. Bu konuda aradığınız ürünse kesinlikle Estella 3'lü Aydınlatıcı.

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Sabitleyin ve belirginleştirin

TikTok'ta viral olan makyaj filtresini gerçek hayatta nasıl yapabilirsiniz?

Aydınlattığınız yerlerin üzerinden pudra ile geçmek, yüzünüzü kalkık göstermede daha etkili sonuç verir. Aynı zamanda pudra kullanarak makyajınızı da kalıcı hâle getirebilirsiniz. Bu işlemi yaparken pudrayı bir sünger ile aydınlattığınız bölgelere sürebilirsiniz. Unutmayın, pudrayı da yukarı doğru sürmeniz gerekiyor! Biraz bekledikten sonra temiz bir fırça ile pudraları yüzünüzden süpürebilirsiniz. Bu adımda Revolution Loose Baking Powder Banana Light Sabitleyici Pudra'nın makyajınızı sabitleyip yüzünüzü aydınlatmasına gönül rahatlığı ile izin verebilirsiniz.

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Elmacık kemikleriniz ön planda olsun

Yüzünüzü biraz daha renklendirmek için allık da tercih edebilirsiniz. Allığı kontürün hizasında uygulamaya önem verin. Şakaklardan kaş bitişi hizasına doğru uygulama yapabilirsiniz. Renk tercihini ise ten renginize yakışacak tondan yana kullanabilirsiniz. TikTok'ta viral olan makyaj filtresi görünümüne ulaşmak için Pastel Pro Fashion Krem Allıkı tercih edebilirsiniz.

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Yoğun ve dikkat çekici bakışlara ne dersiniz?

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TikTok makyaj filtresinin bir diğer önemli adımı olan gözlere geldik! Öncelikle hem göz kapaklarınızın tonunu eşitlemesi hem makyajınızı daha kalıcı hâle getirmesi için baz uygulayabilirsiniz. Ardından toprak alt tonlu bir farla göz çizginizden şakaklara doğru gölgelendirme yapabilir, böylelikle gözlerinize boyut kazandırabilirsiniz.

Boyutlandırma işleminin ardından alt ve üst kirpik diplerinize kahverengi far uygulayarak makyajın yoğunluğunu artırabilirsiniz. Dilerseniz göz kapağınızın iç bölgesinden ortasına doğru uygulayacağınız simli bir far ile destek sağlayabilirsiniz. Son aşamada kirpiklerinize yoğun bir maskara uygulamak, gözlerinizin iyice belirginleşmesini sağlayacak.

Göz makyajınız için MUJGAN Naughty 18'li Aynasız Far Paleti dışında başka bir far paletine bakmaya ihtiyacınız yok.

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Sıra microblading etkisinde!

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TikTok filtresinde çoğu kişinin ilgisini kaşlar çekiyordu. Filtreyi daha yakından incelediğiniz zaman kaşların yukarı doğru kalkık ve sabit olduğunu görebilirsiniz. Kaşlarınızı hem kalkık gösterecek hem tüm gün sabit tutacak bir kaş sabitleyici arıyorsanız Deborah Love My Lashes Transparan Kaş Maskarası ile bu görünüme kolaylıkla erişebilirsiniz.

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Dolgun dudaklarla makyajı tamamlıyoruz

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TikTok makyaj filtresindeki gibi dolgun dudaklara sahip olmak birçok kadının hayali, diyebiliriz. Bunun için önce dudaklarınızın tonuna yakın bir dudak kalemiyle dudaklarınızı dış köşelerden çerçeveleyin. Ardından nude bir gloss sürebilirsiniz. Bu sayede dudaklarınız hem daha parlak hem daha dolgun bir görünüme sahip olur.

Dudaklarınızı daha dolgun göstermek istiyorsanız Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Lipstick tam size göre! Yemek yeseniz dahi tüm gün dudağınızda kalacak likit rujun en güzel yanı parlak bitişe sahip olması.

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