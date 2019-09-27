Timur Acar: Bir an önce hayata devam etmemiz lazım

Oyuncu Timur Acar depremden sonra hayatına olağan akışında devam edilmesi gerektiğini bir paylaşımla ifade etti.

Acar paylaşımında "Evet sallandık... Ama bunu daha da büyütüp her gün sallanacağız, yok 4'ten sonra, ikindide bir daha olacakmış gibi saçma şeylerle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok...

Bir an önce hayata geri dönüp, sevdiklerimiz ve ailemiz için gerekli önlemleri alıp ömrümüze devam etmemiz lazım.... O yüzden spor şart diyoruz ve en kısa zamanda depremle yaşamayı 'artık' öğreniyoruz....."

