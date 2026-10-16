Tıp dünyasında ilk ve tek oldu: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı!

Hindistan'da yaşayan 16 yaşındaki genç, sol üst göz kapağında birkaç ay boyunca devam eden şişlik nedeniyle doktora başvurdu. Ağrıya neden olmayan şişlik, zamanla daha dikkat çekici bir hal aldı. Gencin gözünün üzerinde, deriden dışarı doğru uzanan iki keskin ve beyaz çıkıntı belirdi.

Doktorlar, ilk değerlendirmede bu çıkıntıların farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini düşündü. İhtimaller arasında, içerisinde kemik ve diş gibi farklı dokular bulunabilen nadir bir tümör türü olan teratom da yer aldı.

Çıkıntıların göz kapağına saplanmış yabancı bir cisim olabileceği ihtimali de değerlendirildi.

Kesin nedeni belirlemek için bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapıldı. Görüntüleme sonuçları, vakayı inceleyen doktorları şaşırtan gerçeği ortaya çıkardı.

GÖZ ÇUKURUNUN ÜST KISMINDA DİŞ ÇIKTI!

Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nde Tanwar M, Sharma V, ve Kim U. isimli akademisyenler tarafından yayınlanan 'Ectopic Canine Tooth in the Superior Orbit' isimli makaledeki verilere göre, tomografi görüntülerinde, çıkıntıların aslında bir dişe ait olduğu anlaşıldı. Diş, göz çukurunun üst bölümünde, göz kapağı ile kaş arasındaki bölgede gelişmişti.

Normalde ağız içerisinde bulunması gereken bir dişin vücudun farklı bir bölgesinde gelişmesi, tıp literatüründe ektopik diş olarak adlandırılır. Bu durum, dişlerin olağan gelişim bölgelerinin dışında ortaya çıkmasıyla tanımlanır.

Ektopik dişler kimi zaman ağız içerisinde, olması gereken sıralamanın dışında görülebilir. Ancak bu vakadaki durum çok daha sıra dışıydı. Diş, ağız ve diş dizisinin tamamen dışında, göz çukurunun üst kısmında gelişmişti.

DOKTORLAR AMELİYATLA ÇIKARDI

Yapılan değerlendirmelerin ardından genç hastanın göz kapağındaki diş cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Operasyon sırasında çıkarılan yapının, olgunlaşmış bir köpek dişi olduğu belirlendi. İncelemelerde dişin teratom adı verilen tümörün bir parçası olduğunu düşündürecek herhangi bir bulguya rastlanmadı. Görüntüleme sonuçlarında vücudun başka bir bölgesinde benzer şekilde gelişmiş başka bir diş de tespit edilmedi.

Vakayı değerlendiren doktor Tanwar, göz çukurunun üst kısmında tek başına gelişen bir dişin görüntüleme sırasında açıkça fark edildiğini belirtti.

BU VAKA NEDEN TIP DÜNYASINDA DİKKAT ÇEKTİ?

Vücudun farklı bölgelerinde gelişen ektopik diş vakaları daha önce de tıp literatüründe yer aldı. Bu tür dişlere burun boşluğunda, göz çukurunun alt bölümünde, çenede ve elmacık kemiğinin içerisindeki maksiller sinüste rastlandığı bildirildi.

Ancak doktorların aktardığına göre, göz çukurunun üst bölümünde gelişen bir diş vakası daha önce rapor edilmemişti. Bu özelliğiyle genç hastanın durumu, son derece nadir bir örnek olarak değerlendirildi.

Tanwar, ekibin daha önce farklı bir hastada göz çukurunun alt kısmında diş dokusuyla karşılaştığını, ancak o vakada dişin odontojenik koristoma adı verilen nadir bir doku kitlesinin parçası olduğunu ifade etti. Yeni vakada ise dişin tümörle bağlantılı olmadığı görüldü.

DİŞİN NEDEN YANLIŞ YERDE GELİŞTİĞİ BİLİNMİYOR

Doktorlar, 16 yaşındaki hastada dişin neden göz çukurunda geliştiğini kesin olarak belirleyemedi.

Genel olarak ektopik diş oluşumunun gelişimsel bozukluklar, fiziksel travmalar, enfeksiyonlar veya genetik etkenlerle ilişkili olabileceği düşünüldü. Ancak bu faktörlerin söz konusu vakada etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Uzmanların değerlendirmesine göre vaka, dişlerin olağan gelişim bölgelerinin dışında ortaya çıkabileceğini gösteren sıra dışı örneklerden biri olarak tıp literatüründeki yerini aldı.