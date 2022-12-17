Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten şoke eden açıklama: ''Bazı seks sahnelerinin çekimlerinde boğulurken bayılan arkadaşlarım oldu!''

Artık bir anne olan ve şimdi bir moda tasarımcısı olarak çalışan 25 yaşındaki Lana Rhoades, bir podcast yayınında sektörü geride bıraktığından beri nasıl depresyonla mücadele ettiğini anlattı. Sektöre başladığında oldukça genç bir yaşta olan Rhoades, evindeki huzursuz yaşantısı nedeniyle hızla 18. yaşına ulaşmayı ve yetişkin içerik sektörüne dahil olmayı istediğini anlattı.

HABERİ BİLE YOKTU

Ancak seks endüstrisinin göz alıcı hale gelmesinin, kendisi gibi genç kızların tüm olumlu şeyleri görürken olumsuzlukları görmezden gelmelerine neden olduğunu fark etti. Rhoades, ''Bu benim ne kadar saf olduğumu gösterecek ama pornoya ilk başladığımda seks yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bir porno yıldızı olmak için yapmak zorunda kalacağım eylemleri gerçekten düşünmedim.'' diye konuştu.

BAYILANLAR OLDU

Gerçek adı Amara Maple olan Lana, "hayır" demekten rahatsız olduğunu ve yapımcıları ve hayranları mutlu etmek için üzerinde ciddi bir baskı hissettiğini söyledi. Yetişkin içerik sektöründeki deneyimleri esnasında gördüklerini anlatan Rhoades, bazı arkadaşlarının sahnelerde çok sert bir şekilde boğulduktan sonra bayıldıklarını bile gördüğünü açıkladı.

TERAPİ GÖRÜYOR

Kendisi fiziksel bir zarar görmemiş olsa da, o zamandan beri terapi gördüğünü açıkladı. Sektörden ayrılmasının da bu travmatik deneyimler nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen Rhodes, artık Instagram gönderilerinden servet kazanan başarılı bir influencer olmasına rağmen, geçmişinden asla kaçamayacağına inanıyor.

''HER ZAMAN LANA RHOADES OLACAĞIM''

İki evi ve üç gösterişli arabası olan Lana “Ben her zaman Lana Rhoades olacağım. Ne kadar istemesem de, her zaman bir porno yıldızı olacağım. Porno geçmişim nedeniyle sürekli olarak depresyon ve intihar düşünceleriyle uğraşıyorum. Bu konuda oldukça samimiyim.” diye konuştu.