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Lana Rhoades’in itirafından sonra Mia Khalifa’da sektörün bilinmeyen yönlerini anlattı! “Tüm mahremiyetimi kaybetmiş gibi hissediyorum”

20.12.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’in bazı sahnelerde oyuncuların boğulduktan sonra bayıldığını itiraf etmişti. Ağır bir depresyonla mücadele ettiğini dile getiren Rhoades’in ardından sektörden emekliliğe ayrıldığını duyurmasına rağmen hala popülerliğini koruyan Mia Khalifa’da benzer bir açıklamada bulundu. Fenomen ismin sözleri gündem yaratmayı başardı.

Lana Rhoades’in itirafından sonra Mia Khalifa’da sektörün bilinmeyen yönlerini anlattı! “Tüm mahremiyetimi kaybetmiş gibi hissediyorum”

Lübnan asıllı eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sadece üç ay boyunca setlerde yerini almıştı. Başörtüsüyle çektiği sahnelerle gündem olmayı başaran Khalifa kariyerinin zirvesindeyken kendi isteğiyle emekli olduğunu duyurmuştu. Yetişkin sektöründe yer aldığı dönemi hayatının en zor günleri olarak tanımlayan Khalifa, Lana Rhoades gibi yaşadığı travmalardan sonra terapi desteği aldığını itiraf ederek sektörün karanlıkta kalan yönlerinden söz etti.

“DERİN BİR UTANÇ HİSSETTİRİYOR”

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Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Khalifa, “Dışarıdayken insanların beni dik dik izlediğini görüyordum. Bu travmatik durum özellikle toplumun içine karıştığınızda başlıyor. İnsanların bakışları bana derin bir utanç hissettiriyor. Sanki bana baktıklarında kıyafetlerimin içindekileri görebiliyorlar gibi geliyor. Tüm mahremiyetimi kaybetmiş gibi hissediyorum çünkü tek yapmaları gereken Google'a ismimi yazmak” diye konuştu.

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sosyal medya Lana Rhoades Mia Khalifa

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