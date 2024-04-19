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    4. Dayak yiyen sevgilisini karısından korumaya çalıştı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Dayak yiyen sevgilisini karısından korumaya çalıştı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 07:54
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    Japonya'da kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sevgilisiyle sokakta yürüdüğü sırada eşine yakalanan bir adam zor anlar yaşadı. Aldatıldığını öğrenen eş öfkeyle kocasının sevgilisini saldırırken durumu şaşkınlıkla takip eden adam kadınların arasına girmeye çalıştı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Japonya'da kaydedildiği öne sürülen görüntülerde sevgilisiyle eşine yakalanan adamın iki kadının kavgasında arada kalışı yer aldı.

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    Karısının darp ettiği sevgilisini kurtarmaya çalışan adamın çabaları yetersiz kaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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    Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlediğim en garip şey" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadın az bile yapmış" yorumunda bulundu.

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