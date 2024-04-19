Dayak yiyen sevgilisini karısından korumaya çalıştı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Japonya'da kaydedildiği öne sürülen görüntülerde sevgilisiyle eşine yakalanan adamın iki kadının kavgasında arada kalışı yer aldı.

Karısının darp ettiği sevgilisini kurtarmaya çalışan adamın çabaları yetersiz kaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlediğim en garip şey" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadın az bile yapmış" yorumunda bulundu.







