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    4. Yenidoğan bebeğin öldüğü söylenmişti! Cenazede hareket edince herkesi şaşkına çevirdi... 'Resmen dirildi'

    Yenidoğan bebeğin öldüğü söylenmişti! Cenazede hareket edince herkesi şaşkına çevirdi... 'Resmen dirildi'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 08:15
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    Paraguay'da yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. Doktorlar gerçekleştirilen doğumda bebeğin öldüğünü bildirdi. Çocuğunun cansız bedenini alarak cenaze töreni düzenleyen baba törende yenidoğan bebeğin tabutun içinde hareket ettiğini gördü. Baba Ignacio yerel basına, "Resmen dirildi" ifadelerini kullandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Paraguay'da ismi açıklanmayan bir kadın hamileliğinin 32. haftasında nefes alma sorunları yaşamaya başladıktan sonra acilen doğuma alınmıştı. Doktorlar, 21 yaşındaki anne ve bebeğinin oksijen eksikliği nedeniyle risk altında olmasından endişe ederek acil sezaryen yapmaya karar verdi.

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    Cerrahlar, yenidoğan bebeğin doğum sırasında hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini ve öldüğünü, hastane yetkililerinin bebeğin cesedini ve ölüm belgesini babası Ignacio Medina Vega'ya teslim ettiğini, onun da kızını alması için küçük bir tabut ayarladığını söyledi.

    CENAZEDE BİRDEN UYANDI

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    Cenaze töreni sırasında amca yenidoğan bebeğin üzerine kutsal su serperken bebek bir anda başını hareket ettirmeye başladı. Baba Ignacio yerel basına yaptığı açıklamasında, "Ona veda etmeye gittiğimizde bebeğin başını hareket ettirdiğini ve nefes aldığını gördük. Doktorlar bize bunun bir mucize olduğunu söyledi. İşin ciddi tarafı onu diri diri gömmek üzereydik" dedi.

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    Bebeğin dört saatten fazla tabutta kaldığı ve bu sürenin yaklaşık yarısında kapağın kapalı olduğu tahmin ediliyor. Bebek Paraguay'ın aynı adlı kentindeki Ciudad del Este Bölge Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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    Paraguay cenaze yenidoğan
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