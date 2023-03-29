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TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu! ‘Mehmet Aslantuğ teklifimizi kabul etti…’

29.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Türkiye İşçi Partisi(TİP)’nden sürpriz bir adaylık haberi geldi. TİP lideri Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un partilerinden milletvekili adayı olacağını duyurarak ünlü oyuncunun tekliflerini kabul ettiğini belirtti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu! ‘Mehmet Aslantuğ teklifimizi kabul etti…’

Türkiye seçim sürecine çok hızlı girdi. Siyaset kulislerinde ünlü isimlerin milletvekili adaylığı haberlerine bir yenisi daha eklendi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı için tekliflerini kabul ettiğini duyurdu.

Erkan Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz.

Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.

TİPSenin Kaptan”

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