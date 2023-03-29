TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu! ‘Mehmet Aslantuğ teklifimizi kabul etti…’

Türkiye seçim sürecine çok hızlı girdi. Siyaset kulislerinde ünlü isimlerin milletvekili adaylığı haberlerine bir yenisi daha eklendi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı için tekliflerini kabul ettiğini duyurdu.

Erkan Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz.

Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.

TİPSenin Kaptan”





