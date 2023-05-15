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TİP'ten aday olmaları gündem olmuştu... Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi?

15.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilleri de belli olmaya başladı. Son dönemin en çok dikkat çeken partilerinden Türkiye İşçi Partisi’nin adayları Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci meclise giremedi.

TİP'ten aday olmaları gündem olmuştu... Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylarının meclise girip giremediği de merak konusu oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre TİP’in Muğla’dan aday gösterdiği oyuncu Mehmet Aslantuğ ile İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi.

İrfan Değirmenci gece yarısı yaptığı paylaşımda "Atı alamadı, Üsküdar'ı geçemedi. Net olan bu. Sabaha daha çok var. TİP, 4 vekil çıkarttı. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Can Atalay, Ahmet Şık milletvekili. İzmir'de de henüz sisteme girilememiş çok oy var. Şansımız büyük. Uyumuyoruz" dedi.

SSDS

TİP'İN HANGİ ADAYLARI MİLLETVEKİLİ OLDU?

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) üç milletvekili, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi.

Ekran Alıntısı

Barış Atay ise yeniden milletvekili seçilemezken Gezi davasından tutuklu Can Atalay’ın seçilmesiyle, TİP Meclis’teki koltuk sayısını korudu.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


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