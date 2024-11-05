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Tıpatıp Show grubuyla tanındı! Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.11.2024 16:39
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2000'li yılların başında ünlü isimleri taklit ederek şöhreti yakalayan, uzun zamandır da Sibel Can'ın menajerliğini üstlenen Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Tıpatıp Show grubuyla tanındı! Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti

Cengizhan Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temiztürk ve Ömer Yılmaz’ın yer aldığı ‘Tıpatıp Show’ grubu 2000'li yıllara damgasını vurmuştu.

Ünlü isimlerin taklitleri ile yıldızı parlayan bu isimlerden Cengizhan Sabuncu uzun zamandır Sibel Can'ın menajerliğini üstleniyordu. Sabuncu'dan acı haber geldi.

Bir süredir tedavi gören Cengizhan Sabuncu 55 yaşında hayatını kaybetti. Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

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SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Cengizhan Sabuncu'nun vefatı sevenlerini yasa boğuldu. Acı haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Seray Sever duyurdu.

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Sever, Cengizhan Sabuncu ile bir fotoğrafını paylaşarak 'Ah ki ne ah! Can parçam Cengom. Melek mi oldun sen' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Seray Sever Sibel Can
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