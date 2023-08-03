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TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE: Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

03.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tirana Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken Tirana ile Beşiktaş karşılaşması için geri sayım başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, Arnavut takım Tirana ile 2. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tirana Beşiktaş canlı maç anlatımı futbol severler tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı kendi evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, bu kez rövanş mücadelesi için Arnavutluk'ta hazır bulunacak. Tiran Beşiktaş karşılaşmasını anbean Mynet.com'un canlı maç anlatımı sayfasından takip edebileceksiniz.

TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak.

TİRANA BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fıtbol severlerin heyecanla beklediği Tirana Beşiktaş karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mynnet.com'un canlı maç anlatımı sayfafından anbean takip edebilirsiniz.

TİRANA BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ


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