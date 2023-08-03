TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE: Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

Tirana Beşiktaş canlı maç anlatımı futbol severler tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı kendi evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, bu kez rövanş mücadelesi için Arnavutluk'ta hazır bulunacak. Tiran Beşiktaş karşılaşmasını anbean Mynet.com'un canlı maç anlatımı sayfasından takip edebileceksiniz.

TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak.

TİRANA BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fıtbol severlerin heyecanla beklediği Tirana Beşiktaş karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mynnet.com'un canlı maç anlatımı sayfafından anbean takip edebilirsiniz.



