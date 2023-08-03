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TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI! Tirana Beşiktaş maç sonucu ne oldu? Maç öncesi saha karıştı, olaylar çıktı!

03.08.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tirana Beşiktaş maç sonucu ekranı sorgulanıyor. Arnavutluk'ta oynanan maç, saha olayları nedeniyle başlayamadı. Takımları soyunma odasına çağıran hakem ve EUFA yetkilileri konu ile ilgili toplantı kararı aldı. Sonrasında verilen karar ile maç 15 dakika gecikmeli başladı. Peki, Tirana Beşiktaş maç sonucu ne oldu? Maç öncesi saha karıştı, olaylar çıktı! İşte maç ile ilgili detaylar...

Tirana Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Karşılaşma başlamak üzereyken saha atılan meşaleler nedeniyle Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanan maçın hakemi Stuart Attwell, maç öncesi takımları geri çağırdı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından galip gelen taraf Beşiktaş oldu. İşte Tirana Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilenler...

TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Futbol severlerin heyecanla beklediği Tirana Beşiktaş karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlandı.

Hakem heyeti ve UEFA delegeleri Tirana-Beşiktaş maçının oynanmasına karar verdi. Oyuncular ve hakemler sahaya geri döndü. Hakem Stuart Attwell, ilk düdüğü 15 dakika gecikmeli çaldı.

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Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 57'de yeni transfer Amartey ile 76'da Vincent Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey ilk maçında ilk golünü attı. 56'da Amartey'le öne geçen Beşiktaş 10 dakika sonra Arthur Masuaku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

YENİ RAKİP BELLİ OLDU

Tirana'yı 2-0'la geçen Beşiktaş'ın 3. Tur'daki rakibi de belli oldu. Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta Zeljeznicar'ı geçen Azeri ekibi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.

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TİRANA BEŞİKTAŞ İLK 11

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

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