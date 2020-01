Tire’de sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Tire Müftülüğü tarafından düzenlenen “Sabah Namazı Buluşmaları” devam ediyor. Her Cuma günü bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmaları programı bu hafta Kara Kadı Necmetin Külliyesi Camiinde yapıldı.

Sabah Namazı Buluşmasına Tire İlçe Müftüsü Şaban Sadan, ilçe vaizleri Hüseyin Alınmaz, İlhami Akbulut, TÜGVA Tire Temsilcisi Mesut Şaşmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazını kılan cemaat hep birlikte dua etti. Yapılan duaların ardından vatandaşlara kahvaltı ikram edildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Tire Müftüsü Şaban Sadan, “İlçemizde her cuma günleri ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ düzenliyoruz. İlçemiz tarihsel anlamda olabildiğince zengin. Tire’deki camilerimizin çoğu da bizlere ecdadımızdan yadigar. Bizlerde birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına Tire’de her hafta bir camide program düzenliyoruz. Önümüzdeki hafta Kesikbaş Camiinde olacağız. Tüm Tireli hemşerilerimizi programımıza bekliyoruz” dedi.