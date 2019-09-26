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Tırtıllar ormanı kuruttu! Korkunç şüphe!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki onlarca hektarlık kayın ormanı tırtıl istilasında. Tırtılların talan ettiği ağaçlar sararırken, havadan kaydedilen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi. Duruma ilişkin açıklama yapan eski muhtarı Hüseyin Ordu, "Bu böcekler burayı birkaç günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alanda yaşanan tırtıl istilasının verdiği zarar havadan görüntülendi. Görüntülerde ormanın büyük bölümünün kuruduğu görülüyor.

BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KURUDU

Geçen yıl İnegöl-Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alanda görülen tırtıl istilasının önüne geçilemiyor. Bu yıl da görülen tırtıl türü ormanı adeta istila etti. Yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanda ağaç yaprağı kalmadı. Sadece kayın ağaçlarına zarar veren tırtırların dehşeti havadan görüntüledi. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil renkli görüntüden eser kalmadı görüldü. Görüntülerde ormanlık alanın büyük bir bölümün kuruduğu öğrenildi. Geçen sene Türkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki tırtılın 'Calliteara pudibunda' türü olduğu belirlendi.Yetkililer alanda çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor.

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'HELİKOPTERLE İLE Mİ ATILDI, YOKSA DOĞAL MI?'

Tüfekçikonak Mahallesi'nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade ederek, "Bu böcekler burayı birkaç günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa Kütahya orman tırtıl

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunları yiyen hayvanları avladınız şimdi ne yapacağız derdine mi düştünüz
herşeye ilaç var da buna yok mu? ilaçlayın ölsünler
yerine çam ağacı dikin yiyecek birşey bulamayınca telef olur tüm tırtıllar.
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