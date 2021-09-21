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Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti

21.09.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, İzmir'de 68 yaşında vefat etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde uzun yıllar eğitim verdikten sonra 2018'de emekliye ayrılan Nutku'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Nutku'nun cenaze törenine ilişkin ayrıntıların kamuoyuna bildirileceği belirtildi.

Tiyatro üzerine kitapları bulanan Hülya Nutku, 2019 yılında yaşamını yitiren tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi.

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