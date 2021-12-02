TMO Van'daki un fabrikalarına uygun fiyata buğday verecek

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Van'daki un fabrikalarının buğday ihtiyacını karşılayacağını, bu nedenle fırıncıların un fiyatlarının arttığı gerekçesiyle yaptıkları "ekmeğe zam" talebini kabul etmediklerini belirtti.

Bilmez, Belediye Kültür Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Zekeriya Çavuş'un dün Van'a geldiğini söyledi.

Çavuş'un, Van'daki 5 fabrikaya istedikleri kadar buğday verebileceklerini, stoklarının fazlasıyla dolu olduğunu söylediğini aktaran Bilmez, "Buradaki fabrikalarla, esnafa çuvalı 185 liradan ödemeyi tahakkuk edeceklerini iletti. Bunu ödemeyen, bundan daha fazla fırıncıya, esnafa un satarlarsa onun buğdayını kesecekler. Bu da piyasanın neredeyse yarı fiyatı demek. Onun için biz fırıncıların talep ettiği zammı onaylamadık ve odayı da uyardık. Ekonomik dengeler oturduğunda bu konuyu bir daha görüşürüz." diye konuştu.

Van'daki 5 fabrikayı bir araya getirdiklerini anlatan Bilmez, şöyle devam etti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ihtiyacını karşılayacak. Onlar da taahhüt imzalamışlar. Üreticiye 183-185 liradan unu satacaklarını taahhüt etmişler. Biz de bu fiyatları sürekli kontrol edeceğiz. Taahhütlerine uymazlarsa ofis desteğinden yoksun kalacaklar. Bir sondaki partide mal verilmeyecek. Onun için kimse vatandaşımızı mağdur etmesin. Bölgemiz ekonomik anlamda düşük verilerin çok olduğu bir bölge. Ekmek, giderler arasında en büyük kalemi oluşturuyor. Onun için kimse vatandaşımızın ekmeğiyle oynamasın. Bütün fırıncılarımızı ve fabrikalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Onlar da vatandaşımızı desteklesinler. Bu konuda duyarlı davranan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, TMO Bölge Müdürümüze, fabrika sahiplerine ve fırıncılara teşekkür ederim. İlerde fiyat tevzi edilmesi gerekirse o zaman oturur değerlendiririz."

Bilmez, kentteki her fabrikaya biner ton buğdayın ilk etapta verildiğini ifade ederek, "Ne kadar talepleri varsa bundan sonra da karşılanacak. Ekmek için 2,5 lira talebini onaylamadık. İleride fiyat revize edilecekse fırıncı esnafının diğer giderlerini de göz önünde bulundurup değerlendireceğiz. Bu krizi fırsata çevirip toplumda bir panik yaratmaya ihtiyaç yok. Buğday stoklarında bir sıkıntı bulunmuyor." şeklinde konuştu.

