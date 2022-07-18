TOBi, Vodafone Evde İnternet müşterilerine hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Bugüne kadar bireysel ve kurumsal müşterilere destek veren TOBi artık Vodafone Evde İnternet müşterilerine de hizmet vermeye başladı.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi ile müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor.

Evde İnternet hizmetiyle ilgili uçtan uca destek verebilen TOBi, ev interneti müşterilerine fatura tutarından bağlantı sorunlarını çözmeye kadar birçok konuda yardımcı olabiliyor. Vodafone Yanımda uygulamasına "Vodafone Ev/İş İnternetim" sekmesinden giriş yapan kullanıcılar TOBi ile kolayca yazışma başlatabiliyor ve taleplerine çözüm bulabiliyor.

TOBi, kullanıcılarına Evde İnternet hizmeti fatura tutarı, fatura dönemi ve son ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verebiliyor; evde İnternet paket/tarife, kampanya ve taahhüt dönemleri hakkındaki sorularını yanıtlayabiliyor.

Ev interneti bağlantısıyla ilgili yaşanabilen problemleri çözmede de kullanıcılarını asiste edebilen TOBi, adım adım ne yapmaları gerektiği konusunda onlara rehberlik ediyor. TOBi ayrıca, ev internetiyle ilgili hat dondurma, nakil ve devir gibi temel işlemler hakkında detaylı bilgi paylaşıyor ve yönlendirmelerde bulunuyor.

Böylece kullanıcılar, bu konulardaki sorularına yanıt bulabilmek için internette veya uygulama içinde arama yapmak zorunda kalmıyor; sorularını doğrudan TOBİ’ye yönlendirmeleri aradıkları bilgilere ulaşmaları için yeterli oluyor.

Evde İnternet kullanıcıları TOBi’ye en çok fatura bilgisi, teknik çözümler ve nakil/hat dondurma gibi temel süreçlerde destek almak için geliyor ve bu ihtiyaçlarına bir sohbet altyapısı üzerinden kolaylıkla yanıt alabiliyor.

TOBi, yakın zamanda Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden daha çok kullanıcıya ev interneti konusunda yardımcı olmayı ve onlarla eğlenceli sohbetler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İlerleyen dönemde kullanıcılarını ihtiyaç olması halinde canlı destek ekiplerine de yönlendirebilecek olan TOBi, aynı zamanda kullanıcının henüz farkında olmadığı durumlarda proaktif çözümler sunacak ve kişiselleştirilmiş yaklaşım ve önerileriyle sunduğu deneyimi bir sonraki adıma taşıyacak.

- "TOBi, bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yollarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, müşterilerine dijital kanallar üzerinden sundukları işlemlerin süratinden ve kalitesinden faydalandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Yapay zeka tabanlı dijital kahraman TOBi'nin dijital dünyanın self servis imkanlarıyla çok önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Gemici, şunları kaydetti:

"TOBi, bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yollarından biri. Öyle bir asistan düşünün ki aynı anda milyonlarca Vodafone kullanıcısını tanıyor ve hepsine aynı anda hizmet verebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olup destek vermek TOBi’nin var oluş sebebi. Aylık tekil kullanıcı sayısı 4 milyona, aylık sohbet sayısı ise 10 milyona ulaşan dijital kahraman TOBi, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ardından şimdi de ev interneti müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Bu yönüyle Evde İnternet hizmetiyle ilgili uçtan uca destek verebilen ilk ve tek dijital asistan oldu."

