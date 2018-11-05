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Tobias Stieler, Genk - Beşiktaş maçını yönetecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler görev yapacak.

Tobias Stieler, Genk - Beşiktaş maçını yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Genk ile Beşiktaş arasında Belçika'da oynanacak karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek.

Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.

Christian Gittelmann'nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş genk UEFA Avrupa Ligi Tobias Stieler

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