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TOD TV ile ŞİFRESİZ Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04.03.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 24 haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar merak edilirken sporseverler internette şifresiz Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Jorge Jesus'un öğrencileri konuk oldukları Kadir Has Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TOD TV ile ŞİFRESİZ Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 24 haftasında kozlarını paylaşacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle Sarı Lacivertli taraftarların tribüne girmesini yasaklamıştı. Sarı Lacivertliler'in başvurusu üzerine Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Fakat maça ilişkin alınan karar yeniden değişti. Sarı Lacivertli taraftarlar stada alınmayacak. Şifresiz Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte TOD TV'den şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek olan Kayserispor Fenerbahçe maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mané, Mensah, Gökhan.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?

Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.

TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.

ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?

TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV’lerden izlenebilecektir.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

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