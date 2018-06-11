TOFAŞ 77 - 95 FENERBAHÇE DOĞUŞ

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Serkan Emlek, Sinan İşgüder

TOFAŞ: Joshua Owens 14, Kenny Kadji 18, Pierria Henry 21, Sammy Mejia 6, Tony Crocker 10, Barış Ermiş 8, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 2, Mert Konuk

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Brad Wanamaker 15, James Nunnally 14, Jan Vesely 6, Kostas Sloukas 8, Luigi Datome 25, Ahmet Düverioğlu 5, Ali Muhammed 15, Melih Mahmutoğlu 3, Nicolo Melli 4, Egehan Arna

1. PERİYOT: 17-22

İLK YARI: 39-50

3. PERİYOT: 60-71

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Doğuş’u ağırladı. Tony Crocker’ın basketiyle başlayan maçta karşılıklı sayılar sonrası TV molasına 12-10 önde giren Fenerbahçe Doğuş, ardından James Nunnally’nin art arda üçlükleriyle kontrolü eline aldı ve ilk çeyreği 22-17 önde geçti.

İkinci çeyreğe her iki ekip de tutuk başlarken daha sonra yeniden hücumda ritmini bulan sarı lacivertli ekip, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu’nun üç sayı isabeti bulurken, mola sonrası Luigi Datome’nin sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş 16’ncı dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 22-31. Kostas Sloukas’ın da üçlüğü ile farkı sarı lacivertliler 15 sayıya çekerken, TOFAŞ’ta aradaki farkı bir nebze azalttı ve Fenerbahçe Doğuş devreye 50-39 üstün girdi.