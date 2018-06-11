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TOFAŞ 77 - 95 Fenerbahçe Doğuş

BASKETBOL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 4'üncü maçında TOFAŞ'ı deplasmanda yenerek seride durumu 3-1'e getirdi. Sarı lacivertliler evindeki maçı kazanması halinde şampiyon olacak.

TOFAŞ 77 - 95 Fenerbahçe Doğuş

TOFAŞ 77 - 95 FENERBAHÇE DOĞUŞ

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Serkan Emlek, Sinan İşgüder

TOFAŞ: Joshua Owens 14, Kenny Kadji 18, Pierria Henry 21, Sammy Mejia 6, Tony Crocker 10, Barış Ermiş 8, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 2, Mert Konuk
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Brad Wanamaker 15, James Nunnally 14, Jan Vesely 6, Kostas Sloukas 8, Luigi Datome 25, Ahmet Düverioğlu 5, Ali Muhammed 15, Melih Mahmutoğlu 3, Nicolo Melli 4, Egehan Arna

1. PERİYOT: 17-22
İLK YARI: 39-50
3. PERİYOT: 60-71

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Doğuş’u ağırladı. Tony Crocker’ın basketiyle başlayan maçta karşılıklı sayılar sonrası TV molasına 12-10 önde giren Fenerbahçe Doğuş, ardından James Nunnally’nin art arda üçlükleriyle kontrolü eline aldı ve ilk çeyreği 22-17 önde geçti.

İkinci çeyreğe her iki ekip de tutuk başlarken daha sonra yeniden hücumda ritmini bulan sarı lacivertli ekip, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu’nun üç sayı isabeti bulurken, mola sonrası Luigi Datome’nin sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş 16’ncı dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 22-31. Kostas Sloukas’ın da üçlüğü ile farkı sarı lacivertliler 15 sayıya çekerken, TOFAŞ’ta aradaki farkı bir nebze azalttı ve Fenerbahçe Doğuş devreye 50-39 üstün girdi.

İkinci yarı TOFAŞ’tan Sammy Mejia’nın basketiyle başladı. Sarı lacivertliler, bu bölümde küçük serilerle farkı çift hanelerde tutmayı başardı. TV molasına 59-50 önde giren Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed ve Jan Vesely’nin basketleriyle farkı yeniden 13’e çekerken, Pierria Henry’nin çeyreğin son saniyesindeki basketiyle kader periyoduna 71-60 konuk ekibin üstünlüğü ile başlandı.

Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe Brad Wanamaker’ın sayılarıyla gelen 8-0’lık seri ile başlarken, fark da 19 sayıya kadar çıktı: 60-79. Daha sonra TOFAŞ geri gelmekte zorlandı. Sarı lacivertliler özellikle Luigi Datome’nin iyi oyunuyla aradaki farkı daha da yükselterek maçın sonuna rahat girmeyi başardı. Fenerbahçe Doğuş maçı 95-77 kazanırken, seride de durumu 3-1’e getirdi. Sarı lacivertli ekip, İstanbul’da oynayacağı serinin 5’inci maçını kazanması halinde şampiyon olacak.

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Anahtar Kelimeler:
tofaş Fenerbahçe Doğuş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
maç bu kadar kafa kafaya geçerken birbuçuk dakikada fenerbahçe herşeyi değiştirdi. çok güçlü, çok farklı bir takım...
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