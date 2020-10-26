TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene istifa etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene, görevinden istifa etti.

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2015 yılından bu yana TOFAŞ Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü gerçekleştiren değerli koçumuz Orhun Ene, görevini bırakma kararı almıştır.

2020-2021 sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımımızın başında 6. sezonuna başlayan Orhun Ene, geride kalan 5 sezonda önemli başarılara imza atmıştır. Ene idaresindeki ilk yıl olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen takımımız, 2016-2017 sezonunda BSL'de play-off'a kalma başarısı göstermiştir. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan takımımız, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da üst üste 3 yıl yer aldığı 7Days Eurocup'ta çeyrek finale yükselme başarısı göstermiştir.