TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde

2017-2018 Sezonundan bu yana aralıksız olarak 7Days Eurocup’ta mücadele veren ve kupadaki 3. yılında çeyrek finale kalma başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu başarısıyla 2020-2021 sezonunda da Eurocup’a direkt olarak katılım hakkı kazanmıştı. Euroleague ve Eurocup organizasyonlarına bu 3 yıllık süreçte göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı teşekkür eden TOFAŞ, özel olarak davet edildiği FIBA Basketball Champions League ile anlaşmaya vardı.

TOFAŞ KULÜBÜ'NDE YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"2017 yılından bu yana Eurocup’ta yer alan kulübümüz, üç yıllık bu süreçte önemli deneyimler yaşadı. Bugüne kadar göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı Euroleague ve Eurocup organizasyonlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

FIBA organizasyonu olan Basketball Champions League’den aldığımız özel davetin kulüp stratejimiz ve gelecek planlamamız açısından daha uygun bir yol olduğunu, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere BCL’de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Basketball Champions League’in, Avrupa’da yükselen bir ivmesi olduğunu, ortaya koyduğu iş planı ve sportif kriterleriyle çok kısa sürede Avrupa basketbolunun liderliğine aday olabileceği düşünüyoruz.