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TOGG'daki fotoğrafından sonra 'Linç kampanyası başlattılar' demişti! MaNga grubunun solisti Ferman Akgül davasında karar çıktı

19.03.2024 15:42
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'Manga' grubunun solisti Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un direksiyonundaki fotoğrafından sonra sosyal medyada olumsuz eleştirilerin yapılmasıyla birlikte hakkında 'linç kampanyası' başlatıldığını söyleyerek şarkıcı Aylin Aslım ile Redd grubu üyeleri Güneş Duru ve Doğan Duru'ya dava açmıştı. Ferman Akgül davasında karar çıktı.

TOGG'daki fotoğrafından sonra 'Linç kampanyası başlattılar' demişti! MaNga grubunun solisti Ferman Akgül davasında karar çıktı

'Manga' grubunun solisti Ferman Akgül, geçtiğimiz sene yerli otomobil TOGG'un direksiyonunda verdiği fotoğrafla gündeme gelmişti. Akgül'ün bu fotoğrafına sosyal medya üzerinden bazı olumsuz yorumlar yapılmıştı.

Redd grubu üyesi Güneş Duru ve Doğan Duru, Ferman Akgül'ü eleştirmişti. Aylin Aslım da Duru'nun paylaşımını alıntılayıp benzer eleştirilerde bulunmuştu.

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Eleştiriler üzerine Ferman Akgül, kişisel haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Güneş Duru, Aylin Aslım ve Doğan Duru'ya ayrı ayrı 100'er bin liralık olmak üzere toplamda 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

KARAR ÇIKTI

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Ferman Akgül'ün avukatı Ufuk Kök ile davalılar Doğan Duru ve Güneş Duru'nun avukatı İsmail Emre Telci katıldı. Mahkeme, davacı Ferman Akgül'ün tazminat talebinin reddine karar verdi.

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(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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