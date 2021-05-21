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Tohir Saidov hayat verdiği Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk ne zaman ve nasıl öldü? Tohir Saidov kimdir?

21.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV bu akşam itibariyle yayın hayatına başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ile gündeme gelen Nizamülmülk, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özbek oyuncu Tohir Saidov’un hayat verdiği Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti’nin veziridir.

Tohir Saidov hayat verdiği Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk ne zaman ve nasıl öldü? Tohir Saidov kimdir?

Tarihi dizileriyle öne çıkan ATV’nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin’de yer alan Tohir Saidov, Özbekistan’da oldukça bilinen oyuncular arasında bulunuyor. Siyasetname’nin yazarı Nizamülmülk’e hayat veren Saidov, birçok dizi ve filmde de rol almıştır.

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?

Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği, Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. İsmi olan Nizamülmülk, devletin düzeni anlamına gelir.

Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur.

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Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etmiştir. 1064 yılında ise Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atanmıştır.

Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi, Abbasi halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verilmiştir. Asıl ismi ise Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî’dir.

NİZAMÜLMÜLK NASIL ÖLDÜ?

Dönemin Nakşibendi şeyhi Ebu Ali Farmedi'ye çok hürmet eden Nizamülmülk, 1092 yılında bir haşhaşi tarafından şehit edilmiştir.

Nizam'ülMülk'ün vezirliği 27 yıl sürmüştür. Haşhaşiler tarafından katli ise 10 Ekim 1092'de Cumartesi gününde olmuştur. Katli hakkında şunlar rivayet edilir;

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"Melik-Şah'ın hazinedarı Tac'ül-Mülk Ebu'l-Ganâim onun devrinde ve oğullarının vezareti zamanında işlerinin nazırı idi. Bu zamanlarda Nizam'ül-Mülk'ün Sultanın nazarından düşürdü, kendisinden nefret etmeğe başladı. Askerler tarafından pek ziyade sevildiğinden sultan kendisini azletmekten korktu. Çünkü Nizam'ül-Mülk pek ziyade nüfuz sahibi idi; kölelerin sayısı 20.000'e baliğ idi. Başka bir çare bulamadıkları için bir deylemî'yi in'am ve ihsan talebinde bulunan bir insan kıyafetine sokarak üzerine hücum ettirdiler. Bu adam bir bıçak darbesiyle mumaileyhi öldürdü."

Abdurrahman İbnü'l Cevzi'ye göre katlin haberi ise bu şekilde verilmiştir;

"Nizam'ül-ülk, yolda, 10 Ramazan (14 Ekim 1092)'da öldürüldü. Onun ölüm haberini getiren kimse ancak 18 Ramazan (22 Ekim 1092)'da Bağdat'a ulaştı.”

Nizamülmülk’ün ölümünün hemen ardından da Selçuklu Sultanı Melikşah şehit edilmiştir.

TOHİR SAİDOV KİMDİR?

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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Nizamülmülk'e hayat veren Tohir Saidov, 28 Eylül 1965'te Özbekistan'ın Khorezm bölgesinde doğdu.

Tohir Saidov genç yaşta oyuncu olmayı hayal etti, bu yüzden liseden mezun olduktan sonra başkente geldi ve Taşkent Tiyatro ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girdi.

Oyuncu kariyerine 1991 yılında Özbek Ulusal Akademik Drama Tiyatrosu'nda başladı. Bu tiyatrodaki çalışmaları sırasında altmıştan fazla performansta çeşitli karakterler yarattı.

Tohir Saidov'u halka tanıtan rol, "Kalbin Sokakları" dizisindeki "sıradan" karakterdi, bu dizinin yanı sıra, oyuncu "Şeytanat" ve "Sardor" dizilerinde de yer aldı. Sogdiana", "Chavandoz" ve "20 Squares dahil olmak üzere 18'den fazla filmde rol aldı.


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