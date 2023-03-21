Tokat Belediyesi Gölbaşı'ndaki 3 bin depremzedeye günlük yemek hazırlıyor

Çadır ve konteynerlere yerleşen vatandaşlar, kurum ve STK'ler tarafından kurulan yaşam alanlarında depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinde ikinci günden itibaren etkin faaliyet yürüten Tokat Belediyesi ekipleri, buradaki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyor.

Her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde 3 bin kişilik yemek çıkaran belediye ekipleri, pişirdikleri yemekleri mobil ikram aracında, çadır ve konteyner kentlerde depremzedelere dağıtıyor.

Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, AA muhabirine, depremin ikinci gününden itibaren, 110 personelle Gölbaşı'nda hizmet verdiklerini söyledi.

Yaşanan felaketin yaralarını hep birlikte sarmaya çalıştıklarını anlatan Kelemci, şunları kaydetti:

"Günlük ortalama 3 bin kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Kendi seyyar mutfaklarımızda, kendi aşçılarımız yemeklerini yapıyorlar. Yaptığımız yemekleri, mobil ikram aracımızda ve belirlediğimiz diğer noktalarda vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye buradayız. Ramazanda da burada, depremzede kardeşlerimize iftar ve sahur yemekleri yapacağız. Tokat'ın kurumları, halkı, gönlü hepsi burada. Tokat halkımızın desteği çok büyük, biz yaraları sarmaya devam edeceğiz, biz güçlü bir milletiz."

Mobil ikram aracının özel olarak tasarlandığını ifade eden Kelemci, şöyle devam etti:

"İçerisinde, sıcak ve soğuk yiyecekleri muhafaza edecek ekipmanlarımız mevcuttur. Aracımızın üzerinde bulunan güneş panelleriyle, araç kendi ihtiyaç duyduğu elektriği üretiyor. İkram ettiği yemekler 3 çeşitten oluşuyor. Yemek malzemelerini, yerel esnaftan temin etmeye çalışıyoruz. Temin edemediğimiz malzemeler, Tokat'tan araçlarla bize geliyor. Yemeklerimizin lezzetli olduğunu söylüyor vatandaşlar, bunun için ustalarımıza da teşekkür ederiz."

